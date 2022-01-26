Трамп объявил себя следующим президентом США

Дональд Трамп до сих пор публично не подтвердил, планирует ли он снова баллотироваться на выборах, но неоднократно делал намеки на вторую избирательную кампанию.

Предыдущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал себя 47-м, то есть следующим, после Джо Байдена, главой Белого дома.

Об этом информирует New York Post.

Следующим главой США Трамп объявил себя во время игры в гольф.

Один из его партнеров заявляет: "Теперь выступает 45 президент США". На что Трамп ответил: "45-й и 47-й".

Когда произошла эта игра, пока неизвестно. Трамп публично не сказал, планирует ли он снова баллотироваться на выборах, но неоднократно делал намеки на вторую избирательную кампанию и проводил митинги в преддверии промежуточных выборов 2022 года.

По данным NYP, последние несколько опросов, проведенные в этом месяце, свидетельствуют, что он якобы уже лидирует над другими потенциальными кандидатами от Республиканской партии в 2024 году.

Напомним, что лидер Ирана опубликовал провокационный ролик с покушением на Трампа.

Читайте также: