Трамп оголосив себе наступним президентом США

Дональд Трамп досі публічно не підтвердив, чи планує він знову балотуватися на виборах, але неодноразово робив натяки про другу виборчу кампанію.

Попередній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав себе 47-м, тобто наступним, після Джо Байдена, очільником Білого дому.

Про це інформує New York Post.

Наступним очільником США Трамп оголосив себе під час гри у гольф.

Один із його партнерів заявляє: "Тепер виступає 45-й президент США". На що Трамп відповів: "45-й та 47-й".

Коли відбулася ця гра, поки невідомо. Трамп публічно не сказав, чи планує він знову балотуватися на виборах, але неодноразово робив натяки про другу виборчу кампанію та проводив мітинги напередодні проміжних виборів 2022 року.

За даними NYP, останні кілька опитувань, проведені цього місяця, свідчать, що він начебто уже лідирує над іншими потенційними кандидатами від Республіканської партії 2024 року.

Нагадаємо, що лідер Ірану опублікував провокаційний ролик із замахом на Трампа.

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