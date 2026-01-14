- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 228
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп предложил "особый гостинец" журналистам: что это было
Трамп пытался угостить прессу простоквашей.
Президент США Дональд Трамп удивил представителей СМИ, явившись на встречи с большой бутылкой простокваши. Он не только продемонстрировал напиток, но и настойчиво предложил журналистам попробовать его.
Это произошло во время встречи с журналистами в Белом доме.
«Оно стоит здесь уже 5 дней. Я принес его, чтобы пресса могла его попробовать. Вы можете выпить все», — заявил Дональд Трамп.
Напомним, министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший откровенно рассказал о специфических пищевых привычках президента Дональда Трампа во время путешествий. По его словам, политик предпочитает еду из McDonald’s, которую окружение называет настоящим «ядом».