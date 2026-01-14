ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
228
Время на прочтение
1 мин

Трамп предложил "особый гостинец" журналистам: что это было

Трамп пытался угостить прессу простоквашей.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп удивил представителей СМИ, явившись на встречи с большой бутылкой простокваши. Он не только продемонстрировал напиток, но и настойчиво предложил журналистам попробовать его.

Это произошло во время встречи с журналистами в Белом доме.

«Оно стоит здесь уже 5 дней. Я принес его, чтобы пресса могла его попробовать. Вы можете выпить все», — заявил Дональд Трамп.

Напомним, министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший откровенно рассказал о специфических пищевых привычках президента Дональда Трампа во время путешествий. По его словам, политик предпочитает еду из McDonald’s, которую окружение называет настоящим «ядом».

Дата публикации
Количество просмотров
228
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie