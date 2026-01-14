Трамп предложил "особый гостинец" журналистам: что это было

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп удивил представителей СМИ, явившись на встречи с большой бутылкой простокваши. Он не только продемонстрировал напиток, но и настойчиво предложил журналистам попробовать его.

Это произошло во время встречи с журналистами в Белом доме.

«Оно стоит здесь уже 5 дней. Я принес его, чтобы пресса могла его попробовать. Вы можете выпить все», — заявил Дональд Трамп.

Напомним, министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший откровенно рассказал о специфических пищевых привычках президента Дональда Трампа во время путешествий. По его словам, политик предпочитает еду из McDonald’s, которую окружение называет настоящим «ядом».