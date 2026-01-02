Трамп провел еще один тест на умственные способности: какие результаты

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что снова успешно сдал когнитивный тест, дав правильные ответы на все поставленные ему вопросы.

Результатами своего обследования американский лидер похвастался в собственной соцсети Truth Social.

«Врачи Белого дома только что сообщили, что у меня отличное здоровье и что я сдал на отлично (то есть дал правильные ответы на 100% заданных вопросов!) свой когнитивный тест уже третий раз подряд, на что ни один другой президент или бывший вице-президент не был готов пойти», — написал он.

При этом Трамп подчеркнул, что кандидатам на должности президента и вице-президента необходимо пройти «серьезный и тяжелый тест» для оценки когнитивных способностей, поскольку страной не должны управлять «глупые или некомпетентные люди».

О своих предыдущих обследованиях у врачей американский президент рассказывал в октябре и декабре 2025 года.

В апрельском медицинском заключении говорилось, что Трамп принимает только препараты контроля за уровнем холестерина, аспирин для «сердечной профилактики» и крем с мометазоном для лечения кожных заболеваний.

Тогда же стало известно, что у президента США диагностирован «хорошо управляемый» актинический кератоз, который без лечения может трансформироваться в рак кожи.

Напомним, в недавнем интервью The Wall Street Journal Дональд Трамп похвастался «отличным» здоровьем, которое позволяет ему работать в Белом доме по 9-10 часов. Он также сообщил, что с удовольствием питается в McDonald’s и не занимается регулярными физическими упражнениями.