Трамп провел еще один тест на умственные способности: какие результаты
Дональд Трамп считает, что кандидатам на должности президента и вице-президента необходимо проходить «серьезный и тяжелый тест», чтобы страной не руководили «дураки».
Президент США Дональд Трамп заявил, что снова успешно сдал когнитивный тест, дав правильные ответы на все поставленные ему вопросы.
Результатами своего обследования американский лидер похвастался в собственной соцсети Truth Social.
«Врачи Белого дома только что сообщили, что у меня отличное здоровье и что я сдал на отлично (то есть дал правильные ответы на 100% заданных вопросов!) свой когнитивный тест уже третий раз подряд, на что ни один другой президент или бывший вице-президент не был готов пойти», — написал он.
При этом Трамп подчеркнул, что кандидатам на должности президента и вице-президента необходимо пройти «серьезный и тяжелый тест» для оценки когнитивных способностей, поскольку страной не должны управлять «глупые или некомпетентные люди».
О своих предыдущих обследованиях у врачей американский президент рассказывал в октябре и декабре 2025 года.
В апрельском медицинском заключении говорилось, что Трамп принимает только препараты контроля за уровнем холестерина, аспирин для «сердечной профилактики» и крем с мометазоном для лечения кожных заболеваний.
Тогда же стало известно, что у президента США диагностирован «хорошо управляемый» актинический кератоз, который без лечения может трансформироваться в рак кожи.
Напомним, в недавнем интервью The Wall Street Journal Дональд Трамп похвастался «отличным» здоровьем, которое позволяет ему работать в Белом доме по 9-10 часов. Он также сообщил, что с удовольствием питается в McDonald’s и не занимается регулярными физическими упражнениями.