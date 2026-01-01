Трамп признался, чем питается и кому пишет по ночам

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп утверждает, что имеет «отличное» здоровье, которое позволяет ему работать в Белом доме по 9-10 часов. А глубокой ночью он часто пишет сообщения своим помощникам.

Об этом американский лидер рассказал в интервью The Wall Street Journal.

Рассказывая о своем здоровье, Трамп признался, что принимает аспирин ежедневно в дозах, в четыре раза больших, чем минимально рекомендованные. Он добавил, что врачи советуют ему сократить прием лекарств.

Американский президент утверждает, что неразборчив в еде и с удовольствием питается в McDonald’s. Свою энергию он приписывает «очень хорошей генетике» от своих родителей.

Трамп также отметил, что не занимается регулярными физическими упражнениями, кроме гольфа, который, по его словам, является единственным занятием, которое ему не надоедает.

Рассказывая о своем распорядке дня, Дональд Трамп отметил, что обычно он работает в Овальном кабинете примерно с 10 утра до 7 или 8 вечера.

Также он признался, что ложится спать поздно и часто пишет сообщения своим помощникам или людям, которых он наблюдал на телеканале Fox News, около 2 часов ночи.

Напомним, ранее в Белом доме назвали две возможные причины появления на руке президента США Дональда Трампа синяков, из-за которых он вынужден носить повязку из бинтов.