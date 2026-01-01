"Смерть" командира РДК Капустина: как украинская разведка переиграла Кремль

Денис Капустин / © Фото из открытых источников

Главное управление разведки Украины (ГУР) провело уникальную спецоперацию, инсценировав гибель командира Российского добровольческого корпуса (РДК) Дениса Капустина.

Пока вражеская пропаганда отчитывалась об успешном покушении, украинские разведчики разоблачили заказчиков и изъяли 500 тысяч долларов, выделенных Россией на это убийство.

ТСН.ua собрал все, что известно о Денисе Капустине и детали его «возвращения к жизни».

Кто такой Денис Капустин и что известно о его деятельности

Денис Капустин (также известный как Денис Никитин) — основатель и лидер «Российского добровольческого корпуса». Он родился 6 марта в 1984 году в Москве, и является гражданином РФ.

В 2001 году он переехал с семьей в немецкий Кельн, где впоследствии стал известным как влиятельный ультраправый активист. Капустин основал бренд White Rex, через который продвигал бойцовскую субкультуру и соответствующую символику, а также проводил боевую подготовку для членов швейцарской националистической партии (PNOS).

Несмотря на то, что европейские СМИ неоднократно называли его неонацистом, сам он позиционировал себя как националист. Из-за радикальной деятельности с 2019 года ему запрещен въезд в страны Шенгенской зоны.

Денис Капустин / Фото: Telegram РДК

Связь с Украиной началась для Капустина в 2014 году с посещения Евромайдана, а в 2017-м он окончательно переехал в Киев, рассказывал Денис в интервьюдля «Радио Свобода»

Полномасштабное вторжение РФ застало Дениса в столице. Сначала он занимался волонтерством и патрулированием, а свой первый боевой выезд совершил в Николаев.

11 августа 2022 года Капустин официально объявил о создании РДК, который впоследствии вошел в структуру Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО Украины). Формирование объединило бывших военных РФ, силовиков и активистов, которые выступили против режима кремлевского диктатора Владимира Путина.

В 2023 году Капустин стал одним из ключевых лиц рейдов в Брянскую и Белгородскую области РФ, по результатам которых удалось пополнить обменный фонд Украины.

В ответ на это российские власти внесли его в список террористов, а в ноябре 2023 года суд РФ заочно приговорил лидера РДК к пожизненному заключению за госизмену и терроризм.

«Гибель» Капустина и его «последнее фото»

В пресс-службе РДК появилось сообщение, что 27 декабря 2025 года Денис Капустин «погиб» на Запорожском направлении. Командир «получил смертельные ранения» в результате удара вражеского FPV-дрона во время выполнения боевого задания.

Впоследствии в Telegram-каналеРДК опубликовали «последнее фото Капустина», сделанное перед боевым выездом. Соратники командира отметили, что его поступки никогда не расходились со словами, а погиб он «бесстрашно и честно, как мужчина».

«Последнее фото Капустина»

«Его дела, его образ жизни воина никогда не расходились с его словами. Денис был бесстрашный и честный. Он погиб во время боевого выезда как мужчина», — говорилось в сообщении.

Также тогда побратимы пообещали навсегда сохранить памятьо нем как о герое.

Заметим, что информацию о «смерти» Капустина быстро подхватили пропагандистские Telegram-каналы и медиа.

Как ГУР обмануло Россию на сотни миллионов долларов

Главное управление разведки Минобороны Украины 1 января 2026 года сообщило что Капустин на самом деле жив. В ведомстве рассказали, российские спецслужбы готовили убийство командира РДК, выделив на это полмиллиона долларов.

Однако ГУР МО Украины провело спецоперацию, которая длилась более месяца, инсценировав его «гибель», чтобы выявить круг заказчиков и исполнителей.

Во время отчета генерал-лейтенанту Кириллу Буданову командир «Спецподразделения Тимура» сообщил, что жизнь Капустина сохранена, а средства, выделенные Россией на ликвидацию, изъяты на усиление спецподразделений ГУР.

Буданов поздравил Капустина с «возвращением к жизни», подчеркнув успешность операции.

«Прежде всего, господин Денис, поздравляю Вас с возвращением к жизни. Это всегда приятно. Я рад, что средства, полученные за заказ Вашей ликвидации, пошли на помощь нашей борьбе. Желаю нам всем и Вам лично успехов», — заявил руководитель ГУР.

Во время видеосвязи Капустин заявил о готовности вернуться на фронт, подчеркнув, что его временное отсутствие не повлияло на качество выполнения боевых задач подразделением.

Провал покушения на Капустина будет иметь серьезные последствия для российских генералов

Военный эксперт Иван Тимочко в эфире «Канал 24» рассказал, что провал ликвидации командира РДК Дениса Капустина будет иметь серьезные последствия для российского руководства.

По его словам, украинские спецслужбы, манипулируя информацией, подбросили противнику ложные данные о его смерти.

«Пока мы распространяли дезинформацию о якобы гибели Капустина, российское руководство получало „подтверждения“, которые им целенаправленно подбрасывали. Этот провал не останется безнаказанным — ответственность будут нести должностные лица уровня генералов», — подчеркнул Тимочко.

По мнению эксперта, готовность Кремля тратить колоссальные суммы на заказные убийства и диверсии в тылу не обеспечивает желаемого результата.

В то же время Тимочко отмечает, что провал очередной дорогостоящей операции лишь подчеркивает неэффективность российских спецслужб и системный кризис в их управлении.

Напомним, ГУР сожгло два российских истребителя Су-30 под Липецком. Спецоперацию реализовало движение сопротивления, нанеся врагу ущерб на сумму до 100 миллионов долларов.

