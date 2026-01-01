Распадется ли Россия после возможной смерти Путина: эксперт дал неожиданный ответ

Владимир Путин / © Associated Press

Смерть российского диктатора Владимира Путина не приведет к выходу Кавказа, Сибири или Дальнего Востока из-под контроля Москвы, поскольку сепаратизм в этих регионах сейчас почти нереалистический сценарий.

Такое мнение высказал руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко в комментарии изданию LIGA.net.

По словам эксперта, главной причиной стабильности российских границ даже после смены власти является отсутствие запроса на обособление как в обществе, так и среди местных элит.

«Максимум, о чем можно говорить, это то, что в определенных регионах будут хотеть определенной децентрализации. Они будут стремиться получить больше денег и больше возможностей распоряжаться ими. Это максимум, на который сейчас надеется российская элита», — сказал Вадим Денисенко.

Аналитик отмечает, что региональные элиты будут ориентироваться на ситуацию в центре: если вопрос власти в Москве решится быстро, никаких бунтов на периферии не будет.

«Если в центре ситуация достаточно быстро будет решена, ни о каких региональных бунтах речь идти не будет. Максимум, о чем можно говорить, это о том, что регионы могут захотеть получить перераспределение средств. В настоящее время в регионах остается в среднем 30–35% заработанных денег. Они, конечно, хотели бы вернуться к ситуации, когда у них было 50%. Но это максимум их желаний», — подчеркнул Денисенко.

