Гибель командира РДК: появилось последнее фото Дениса Капустина

Командир РДК Денис "WhiteRex" Капустин

Реклама

В «Русском добровольческом корпусе», который является составляющей Сил обороны Украины, опубликовали последнее фото своего командира Дениса «WhiteRex» Капустина, который погиб в ночь на 27 декабря на Запорожском направлении.

Фотография одного из лидеров российских добровольцев, которые воюют против режима Путина в РФ, появилось в Telegram-канале РДК.

В сообщении отметили, что командир «Русского добровольческого корпуса» на войне был рядом с бойцами и лично участвовал во многих операциях.

Реклама

«Его дела, его образ жизни воина никогда не расходились с его словами. Денис был бесстрашный и честный. Он погиб во время боевого выезда как мужчина», — отметили соратники погибшего командира.

В РДК отметили, что опубликованное фото является последним изображением Дениса Капустина перед его трагической гибелью. Его соратники пообещали хранить о нем память, как о герое.

Ранее сообщалось, что Денис «WhiteRex» Капустин погиб на боевом задании в результате удара вражеского FPV-дрона.

Напомним, 25 декабря, в день празднования Рождества, в Константиновке Донецкой области в результате удара российского FPV-дрона по эвакуационному авто погиб известный волонтер Вячеслав Ильченко.