Командир РДК Денис Капустин с позывным White Rex

Главное управление разведки Минобороны Украины провело уникальную спецоперацию, инсценировав ликвидацию командира РДК Дениса Капустина с позывным White Rex, за которую российские спецслужбы выплатили полмиллиона долларов. Разведчикам удалось не только сохранить жизнь командира, но и разоблачить всю сеть заказчиков и исполнителей в РФ.

Об этом ГУР сообщило в Сети.

Убийство командира подразделения «Русский Добровольческий Корпус», который воюет против России в составе «Спецподразделения Тимура» ГУР, заказали спецслужбы страны-агрессора и выделили на воплощение преступления полмиллиона долларов.

В течение более месяца украинская военная разведка проводила комплексную спецоперацию, в результате которой удалось сохранить жизнь Капустина. Отмечается, что президент России Владимир Путин считает командира РДК личным врагом. Кроме того, установлен круг заказчиков преступления в российских спецслужбах и исполнителей.

«Нашей стороной также была получена соответствующая сумма средств, выделенная российскими спецслужбами для реализации данного преступления. По состоянию на сейчас, командир РДК находится на территории Украины и готовится продолжить выполнение поставленных задач«, — проинформировал во время доклада начальнику ГУР генерал-лейтенанту Кириллу Буданову командир „Спецподразделения Тимура“.

Буданов поприветствовал Капустина, который также присоединился к докладу через видеосвязь.

«Прежде всего, господин Денис, поздравляю Вас с возвращением к жизни. Это всегда приятно. Я рад, что средства, полученные за заказ Вашей ликвидации пошли на помощь нашей борьбе. Желаю нам всем и Вам лично успехов», — заявил начальник ГУР.

Командир РДК отрапортовал о готовности продолжить выполнение боевых и специальных задач во главе подразделения.

«Временное мое отсутствие не повлияло на качество и успех реализации боевых задач. Готов выдвигаться в район выполнения и продолжать командовать подразделением РДК», — сказал Капустин.

Буданов поблагодарил Тимура и команду военных разведчиков за успешное и превосходное выполнение спецоперации.

Напомним, 27 декабря в РДК сообщили, что на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания в результате удара FPV-дрона погиб командир Денис Капустин.