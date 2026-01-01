- Дата публикации
Командир РДК Денис Капустин жив: ГУР провело сногсшибательную спецоперацию
Украинская разведка оставила в дураках россиян, инсценировав убийство Дениса Капустина. Сейчас командир РДК готовится продолжить выполнение поставленных задач.
Главное управление разведки Минобороны Украины провело уникальную спецоперацию, инсценировав ликвидацию командира РДК Дениса Капустина с позывным White Rex, за которую российские спецслужбы выплатили полмиллиона долларов. Разведчикам удалось не только сохранить жизнь командира, но и разоблачить всю сеть заказчиков и исполнителей в РФ.
Об этом ГУР сообщило в Сети.
Убийство командира подразделения «Русский Добровольческий Корпус», который воюет против России в составе «Спецподразделения Тимура» ГУР, заказали спецслужбы страны-агрессора и выделили на воплощение преступления полмиллиона долларов.
В течение более месяца украинская военная разведка проводила комплексную спецоперацию, в результате которой удалось сохранить жизнь Капустина. Отмечается, что президент России Владимир Путин считает командира РДК личным врагом. Кроме того, установлен круг заказчиков преступления в российских спецслужбах и исполнителей.
«Нашей стороной также была получена соответствующая сумма средств, выделенная российскими спецслужбами для реализации данного преступления. По состоянию на сейчас, командир РДК находится на территории Украины и готовится продолжить выполнение поставленных задач«, — проинформировал во время доклада начальнику ГУР генерал-лейтенанту Кириллу Буданову командир „Спецподразделения Тимура“.
Буданов поприветствовал Капустина, который также присоединился к докладу через видеосвязь.
«Прежде всего, господин Денис, поздравляю Вас с возвращением к жизни. Это всегда приятно. Я рад, что средства, полученные за заказ Вашей ликвидации пошли на помощь нашей борьбе. Желаю нам всем и Вам лично успехов», — заявил начальник ГУР.
Командир РДК отрапортовал о готовности продолжить выполнение боевых и специальных задач во главе подразделения.
«Временное мое отсутствие не повлияло на качество и успех реализации боевых задач. Готов выдвигаться в район выполнения и продолжать командовать подразделением РДК», — сказал Капустин.
Буданов поблагодарил Тимура и команду военных разведчиков за успешное и превосходное выполнение спецоперации.
Напомним, 27 декабря в РДК сообщили, что на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания в результате удара FPV-дрона погиб командир Денис Капустин.