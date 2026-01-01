- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 463
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне атаковали железную дорогу в трех областях Украины: где и что повреждено (фото)
Алексей Кулеба сообщил о попаданиях в локомотивное депо и грузовые вагоны.
Российские войска в новом 2026 году атаковали железную дорогу в Волынской, Сумской и Одесской областях.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.
Из-за атаки на Волынь в ночь на 1 января были повреждены здания локомотивного депо в Ковеле. На территории произошло около семи попаданий дронов.
На Сумщине оккупанты ударили по железнодорожной станции в Конотопе: поражены грузовые вагоны.
Российские захватчики также нанесли удары дронами «Шахед» по логистической инфраструктуре Одесской области. Там до сих пор сохраняется угроза повторных атак, и это затрудняет восстановительные работы.
«Ремонтные бригады Укрзализныци ликвидируют последствия. На движение поездов атака не повлияла», — отметил Кулеба.
Напомним, в ночь на 1 января российские дроны атаковали энергообъекты Украины, что привело к значительным обесточиваниям в Волынской, Одесской и Черниговской областях. Минэнерго сообщило, что аварийные работы продолжаются, однако во всех регионах страны в этот день действуют графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения света для населения.