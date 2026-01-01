Россияне атаковали железную дорогу в трех областях Украины: где и что повреждено (фото)

Последствия атаки на железную дорогу / © Алексей Кулеба

Российские войска в новом 2026 году атаковали железную дорогу в Волынской, Сумской и Одесской областях.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Из-за атаки на Волынь в ночь на 1 января были повреждены здания локомотивного депо в Ковеле. На территории произошло около семи попаданий дронов.

На Сумщине оккупанты ударили по железнодорожной станции в Конотопе: поражены грузовые вагоны.

Российские захватчики также нанесли удары дронами «Шахед» по логистической инфраструктуре Одесской области. Там до сих пор сохраняется угроза повторных атак, и это затрудняет восстановительные работы.

«Ремонтные бригады Укрзализныци ликвидируют последствия. На движение поездов атака не повлияла», — отметил Кулеба.

Последствия российской атаки 1 января / © Алексей Кулеба

Напомним, в ночь на 1 января российские дроны атаковали энергообъекты Украины, что привело к значительным обесточиваниям в Волынской, Одесской и Черниговской областях. Минэнерго сообщило, что аварийные работы продолжаются, однако во всех регионах страны в этот день действуют графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения света для населения.