Стало известно, куда попала Россия в Одессе и области: фото

Враг ударил по портам Одессы и Измаила, несмотря на повреждения, логистический коридор продолжает работу.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Атака на Одесский порт

Атака на Одесский порт / © Алексей Кулеба

В ночь на 1 января российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области дронами-камикадзе. Зафиксированы повреждения в Одесском и Измаильском портах.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram.

По словам чиновника, основной удар пришелся на объекты логистики. В частности:

  • В Измаильском порту зафиксированы повреждения портовых причалов и специализированной техники.

  • В Одесском порту в результате падения обломков и взрывной волны пострадали оборудование, транспортные средства и объекты инфраструктуры.

«К счастью, обошлось без пострадавших. На местах уже работают профильные службы и спасатели. Продолжается оценка нанесенного ущерба», — сообщил Кулеба.

Атака на одесскую портовую инфраструктуру / © Алексей Кулеба

Атака на одесскую портовую инфраструктуру / © Алексей Кулеба

Атака на одесскую портовую инфраструктуру / © Алексей Кулеба

Атака на одесскую портовую инфраструктуру / © Алексей Кулеба

Атака на одесскую портовую инфраструктуру / © Алексей Кулеба

Атака на одесскую портовую инфраструктуру / © Алексей Кулеба

Несмотря на очередную попытку заблокировать украинский экспорт, морские ворота Украины продолжают функционировать. Вице-премьер подчеркнул, что Украина и дальше будет выполнять свои обязательства по продовольственному экспорту и обеспечивать стабильную работу логистической сети.

Напомним, в ночь на 31 декабря российские оккупанты выпустили по Одессе и Черноморску 20 ударных беспилотников, что привело к ранению пяти человек. Вражеские дроны попали в жилые высотки и складские помещения почты, а также уничтожили частные автомобили, вызвав масштабные возгорания. В результате попаданий по объектам энергетики и жизнеобеспечения значительная часть областного центра оказалась без электроэнергии, отопления и водоснабжения.

