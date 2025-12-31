ТСН в социальных сетях

ua
en
Дата публикации
Категория
Украина
413
1 мин

Во время атаки на Одесчине пострадала "Новая почта": уничтожено 110 посылок

Хотя работники компании находились в укрытии и не пострадали, все посылки сгорели дотла.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Охваченный огнем грузовик "Новой почты"

Охваченный огнем грузовик «Новой почты»

Дополнено новыми материалами

Российская атака на Одесскую область в ночь на 31 декабря привела к пожару на сортировочном терминале «Новой почты». Был полностью уничтожен прицеп с посылками.

Об этом компания сообщила в Сети.

Во время ночных вражеских ударов по Одесской области обломки российского беспилотника упали на территорию автопарка сортировочного терминала «Новой почты».

В результате загорелся прицеп грузовика компании, в котором находились 110 отправлений общей объявленной стоимостью 2,3 млн грн. Все посылки были уничтожены. «Новая почта» сообщила, что компенсирует клиентам потерянные отправления.

«Мы уже связываемся с клиентами по возмещению», — отметили в компании.

Работники в момент инцидента находились в укрытии и не получили повреждений. Сейчас работа терминала полностью восстановлена.

Напомним, в ночь на 31 декабря российские оккупанты выпустили по Одессе и Черноморску 20 ударных беспилотников, что привело к ранению пяти человек. Вражеские дроны попали в жилые высотки и складские помещения почты, а также уничтожили частные автомобили, вызвав масштабные возгорания. В результате попаданий по объектам энергетики и жизнеобеспечения значительная часть областного центра оказалась без электроэнергии, отопления и водоснабжения.

Дата публикации
413
