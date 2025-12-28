Стейки, фри и именной торт: чем Трамп угощал Зеленского и журналистов / © Associated Press

Президент Соединиш Штатов Дональд Трамп угощает Владимира Зеленского и украинскую делегацию разными блюдами, в частности, тортом имени Трампа.

Об этом передает «Европейская правда».

По информации издания, в меню — куриный бульон и стейки, подаваемые с картофелем фри. А на десерт повара подготовили особое блюдо: каждый участник ланча получил кусок шоколадного торта под названием «Трамп».

Также американский президент поручил накормить журналистов, которых перед этим выставил за дверь своей резиденции.

По сообщению журналиста DW, в прессе раздают сосиски в тесте, стейки, картофель-фри, креветки в кокосовой стружке, печенье и воду. Фотографировать это нельзя.

Напомним, Дональд Трамп, встречая Владимира Зеленского, заявил, что сейчас есть задатки к соглашению, которое будет выгодно Украине. Он уточнил, что никаких крайних сроков для заключения сделки нет.