Журналистам — сосиски в тесте, президентам — шоколадный "Трамп": гастрономические подробности встречи в США
Стало известно меню, чем Трамп кормит украинскую делагацию и журналистов.
Президент Соединиш Штатов Дональд Трамп угощает Владимира Зеленского и украинскую делегацию разными блюдами, в частности, тортом имени Трампа.
Об этом передает «Европейская правда».
По информации издания, в меню — куриный бульон и стейки, подаваемые с картофелем фри. А на десерт повара подготовили особое блюдо: каждый участник ланча получил кусок шоколадного торта под названием «Трамп».
Также американский президент поручил накормить журналистов, которых перед этим выставил за дверь своей резиденции.
По сообщению журналиста DW, в прессе раздают сосиски в тесте, стейки, картофель-фри, креветки в кокосовой стружке, печенье и воду. Фотографировать это нельзя.
Напомним, Дональд Трамп, встречая Владимира Зеленского, заявил, что сейчас есть задатки к соглашению, которое будет выгодно Украине. Он уточнил, что никаких крайних сроков для заключения сделки нет.