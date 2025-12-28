Журналістам — сосиски в тісті, президентам — шоколадний "Трамп": гастрономічні подробиці зустрічі в США

Стейки, фрі та іменний торт: чим Трамп пригощав Зеленського та журналістів / © Associated Press

Президент Сполучениш Штатів Дональд Трамп пригощає Володимира Зеленського і українську делегацію різними стравами, зокрема, тортом імені Трампа.

Про це передає «Європейська правда».

За інформацією видання, у меню — курячий бульойн і стейки, що подаються з картоплею фрі. А на десерт кухарі підготували особливе блюдо: кожний учасник ланчу отримав шматок шоколадного торту за назвою «Трамп».

Також американський президент доручив нагодувати журналістів, яких перед цим виставив за двері своєї резиденції.

За повідомленням журналіста DW, пресі роздають сосиски в тісті, стейки, картоплю-фрі, креветки в кокосовій стружці, печиво та воду. Фотографувати це заборонено.

Нагадаємо, Дональд Трамп, зустрічаючи Володимира Зеленського, заявив, що зараз є задатки до угоди, яка буде вигідною для України. Він уточнив, що жодних крайніх термінів для укладання угоди немає.