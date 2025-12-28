Прем’єр Польщі Туск висловив підтримку Зеленському на переговорах з Трампом: що він сказав

Дональд Туск / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск побажав президенту України Володимира Зеленського успіху на перемовинах з Дональдом Трампом.

Про це Туск написав у соціальній мережі Х.

Туск побажав удачі Зеленському перед зустріччю з Трампом / © Дональд Туск/Twitter

“Щасти”, – написав польський премʼєр у соцмережі.

Реклама

Раніше Трамп зробив заяву щодо дедлайну для мирної угоди. Він також наголосив, на своєму прагненні завершити війну в Україні.

Нагадаємо, 28 грудня у місті Палм-Біч, штат Флорида, відбувається зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського, на якій лідери обговорять мирний план щодо завершення війни в Україні.