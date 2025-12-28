- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 379
- Час на прочитання
- 1 хв
Прем’єр Польщі Туск висловив підтримку Зеленському на переговорах з Трампом: що він сказав
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив підтримку президенту України Володимиру Зеленському на перемовинах з Дональдом Трампом у Маямі.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск побажав президенту України Володимира Зеленського успіху на перемовинах з Дональдом Трампом.
Про це Туск написав у соціальній мережі Х.
“Щасти”, – написав польський премʼєр у соцмережі.
Раніше Трамп зробив заяву щодо дедлайну для мирної угоди. Він також наголосив, на своєму прагненні завершити війну в Україні.
Нагадаємо, 28 грудня у місті Палм-Біч, штат Флорида, відбувається зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського, на якій лідери обговорять мирний план щодо завершення війни в Україні.