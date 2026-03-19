Трамп вспомнил о Перл-Гарборе во время встречи с премьером Японии — детали
Президент США упомянул Перл-Гарбор в контексте «эффекта неожиданности» во время встречи с премьером Японии.
Президент США Дональд Трамп сказал о «сюрпризе» об атаке на Иран. Он также упомянул об историческом нападении на Перл-Гарбор, которое стало началом войны в Тихом океане между Японией и Соединенными Штатами в 1941 году.
Об этом президент США говорил во время встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи, передает Clash Report.
На вопрос репортера о причине игнорирования союзников перед нападением США на Иран, Трамп пошутил об «эффекте неожиданности».
По его словам, успешные действия часто зависят от того, насколько хорошо сохраняется секретность.
«Знаете, когда мы зашли — мы зашли очень жестко и никому об этом не сказали, потому что хотели эффекта неожиданности, хотели сюрприз. Кто лучше знает, что такое сюрприз, чем Япония? Эй, почему вы мне не сказали о Перл-Гарборе?..» — заявил Трамп.
Премьер-министр Японии в США: что известно
Накануне встречи с Трампом Санаэ Такаичи предупредила, что переговоры могут стать одними из самых сложных в ее политической карьере из-за разногласий по поводу роли Японии в инициативах США по безопасности на Ближнем Востоке.
По данным западных СМИ, Вашингтон призывает Токио и других союзников активнее присоединяться к военному присутствию в регионе, в том числе путем направления кораблей для защиты Ормузского пролива. В Японии такие требования расценивают как политически и юридически сложные для выполнения.
В то же время, по словам премьера, несмотря на сложность переговоров, она намерена отстаивать национальные интересы Японии.
«Я намерен четко донести эти моменты, и уверена, что американская сторона понимает эти законы, учитывая нашу историю», — заявила Санаэ Такаичи.
Аналитики считают, что Токио оказалось в непростой ситуации из-за усиления давления со стороны США. По оценке основателя Japan Foresight Тобиаса Гарриса Япония фактически вынуждена балансировать между союзническими обязательствами и внутренними юридическими ограничениями, что делает переговоры особенно напряженными.