ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
331
Время на прочтение
2 мин

Трамп вспомнил о Перл-Гарборе во время встречи с премьером Японии — детали

Президент США упомянул Перл-Гарбор в контексте «эффекта неожиданности» во время встречи с премьером Японии.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Трамп вспомнил о Перл-Гарборе во время встречи с премьером Японии — детали

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сказал о «сюрпризе» об атаке на Иран. Он также упомянул об историческом нападении на Перл-Гарбор, которое стало началом войны в Тихом океане между Японией и Соединенными Штатами в 1941 году.

Об этом президент США говорил во время встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи, передает Clash Report.

На вопрос репортера о причине игнорирования союзников перед нападением США на Иран, Трамп пошутил об «эффекте неожиданности».

По его словам, успешные действия часто зависят от того, насколько хорошо сохраняется секретность.

«Знаете, когда мы зашли — мы зашли очень жестко и никому об этом не сказали, потому что хотели эффекта неожиданности, хотели сюрприз. Кто лучше знает, что такое сюрприз, чем Япония? Эй, почему вы мне не сказали о Перл-Гарборе?..» — заявил Трамп.

Премьер-министр Японии в США: что известно

Накануне встречи с Трампом Санаэ Такаичи предупредила, что переговоры могут стать одними из самых сложных в ее политической карьере из-за разногласий по поводу роли Японии в инициативах США по безопасности на Ближнем Востоке.

По данным западных СМИ, Вашингтон призывает Токио и других союзников активнее присоединяться к военному присутствию в регионе, в том числе путем направления кораблей для защиты Ормузского пролива. В Японии такие требования расценивают как политически и юридически сложные для выполнения.

В то же время, по словам премьера, несмотря на сложность переговоров, она намерена отстаивать национальные интересы Японии.

«Я намерен четко донести эти моменты, и уверена, что американская сторона понимает эти законы, учитывая нашу историю», — заявила Санаэ Такаичи.

Аналитики считают, что Токио оказалось в непростой ситуации из-за усиления давления со стороны США. По оценке основателя Japan Foresight Тобиаса Гарриса Япония фактически вынуждена балансировать между союзническими обязательствами и внутренними юридическими ограничениями, что делает переговоры особенно напряженными.

Дата публикации
Количество просмотров
331
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie