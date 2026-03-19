Трамп вспомнил о Перл-Гарборе во время встречи с премьером Японии — детали

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп сказал о «сюрпризе» об атаке на Иран. Он также упомянул об историческом нападении на Перл-Гарбор, которое стало началом войны в Тихом океане между Японией и Соединенными Штатами в 1941 году.

Об этом президент США говорил во время встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи, передает Clash Report.

На вопрос репортера о причине игнорирования союзников перед нападением США на Иран, Трамп пошутил об «эффекте неожиданности».

Реклама

По его словам, успешные действия часто зависят от того, насколько хорошо сохраняется секретность.

«Знаете, когда мы зашли — мы зашли очень жестко и никому об этом не сказали, потому что хотели эффекта неожиданности, хотели сюрприз. Кто лучше знает, что такое сюрприз, чем Япония? Эй, почему вы мне не сказали о Перл-Гарборе?..» — заявил Трамп.

Премьер-министр Японии в США: что известно

Накануне встречи с Трампом Санаэ Такаичи предупредила, что переговоры могут стать одними из самых сложных в ее политической карьере из-за разногласий по поводу роли Японии в инициативах США по безопасности на Ближнем Востоке.

По данным западных СМИ, Вашингтон призывает Токио и других союзников активнее присоединяться к военному присутствию в регионе, в том числе путем направления кораблей для защиты Ормузского пролива. В Японии такие требования расценивают как политически и юридически сложные для выполнения.

Реклама

В то же время, по словам премьера, несмотря на сложность переговоров, она намерена отстаивать национальные интересы Японии.

«Я намерен четко донести эти моменты, и уверена, что американская сторона понимает эти законы, учитывая нашу историю», — заявила Санаэ Такаичи.

Аналитики считают, что Токио оказалось в непростой ситуации из-за усиления давления со стороны США. По оценке основателя Japan Foresight Тобиаса Гарриса Япония фактически вынуждена балансировать между союзническими обязательствами и внутренними юридическими ограничениями, что делает переговоры особенно напряженными.