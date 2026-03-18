Трамп сделал тревожное заявление о НАТО, а Иран "ударил" по доллару

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп открыто заявил, что пересмотрит участие страны в Североатлантическом альянсе. Причиной стал категорический отказ ключевых европейских партнеров помогать Вашингтону в войне против Ирана. Пока Трамп обменивается оскорблениями с европейскими лидерами, Тегеран уже готовит ответ, который может пошатнуть доминирование доллара на рынке нефти.

Подробности из Вашингтона — в материале собственного корреспондента ТСН Ольги Кошеленко.

В США обвиняют Трампа в развязывании войны

Кризис в Белом доме начался изнутри. Глава Контртеррористического центра США Джо Кент, один из самых ярых сторонников движения MAGA, неожиданно подал в отставку. В своем письме он прямо обвинил Трампа в развязывании ненужной войны под давлением лоббистов.

Джо Кент, экс-глава Контртеррористического центра США: «Я не могу с чистой совестью поддерживать войну в Иране. Иран не представлял непосредственной угрозы. Очевидно, что мы начали эту войну под давлением Израиля и его могущественного американского лобби. Вы можете изменить курс, или позволить нам скатиться к упадку и хаосу. Карты — в ваших руках».

Что говорят в Европе о конфликте в Иране

Трамп надеялся на скорую помощь в разминировании Ормузского пролива, но получил отпор. Министр обороны Германии Писториус фактически процитировал самого Трампа, заявив: «Это не наша война». Его поддержал и британский премьер Кир Стармер.

Президент Франции Эманюэль Макрон, которого Трамп накануне оценил на «8 из 10», также разочаровал Вашингтон.

Эманюэль Макрон, президент Франции: «Франция никогда не будет участвовать в операциях в нынешнем контексте. Мы не являемся стороной конфликта. Только когда основные бомбардировки прекратятся, мы будем готовы взять на себя ответственность за сопровождение судов».

Трамп в ответ не сдерживал эмоций: заявил, что «Кир Стармер — не Уинстон Черчилль», а Макрону «недолго осталось руководить Францией».

Ультиматум Трампа НАТО

Наиболее резонансным стало заявление Трампа относительно НАТО. Он дал понять, что присутствие США в блоке теперь под вопросом.

Дональд Трамп, президент США: «НАТО делает очень глупую ошибку. Мне было интересно, поможет ли НАТО когда-нибудь нам. Это была замечательная проверка. Они нам не нужны, потому что мы слишком сильны, но они должны были нам помочь».

Иран хочет отказаться от доллара

Пока США пытаются давить на союзников, Тегеран перешел к экономическому контрнаступлению. Спикер иранского парламента Галибаф заявил, что судоходство в проливе больше не будет таким, как раньше.

По данным CNN, Иран ведет переговоры с восемью странами о продаже нефти за китайские юани вместо долларов. Это может стать началом глобального вытеснения американской валюты из энергетического сектора.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТРАМП угрожает ПАРТНЕРАМ выйти из НАТО! ЧТО оскорбило АМЕРИКАНСКОГО ПРЕЗИДЕНТА