Трюдо объяснил, от чего отвлекает Трамп угрозами присоединить Канаду к США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отреагировал на заявления Дональда Трампа о возможности превращения Канады в 51 штат США. По его словам, такие заявления лишь отвлекают внимание от серьезных тарифных угроз, которые Трамп обещает ввести.

Об этом сообщило издание CNN.

"Президент Трамп, будучи искусным переговорщиком, заставляет людей обратить внимание на этот разговор, чтобы отвлечься от разговора о 25% тарифах на нефть и газ, электроэнергию, сталь и алюминий, пиломатериалы и бетон", — заявил Трюдо.

Ранее Дональд Трамп обещал ввести 25% пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. Это, по словам Трюдо, сделает импорт из Канады гораздо более дорогим для американских потребителей.

"Все товары, которые американцы покупают в Канаде, внезапно станут гораздо дороже, если Трамп и дальше будет вводить такие пошлины", — заявил премьер-министр Канады.

Трюдо также подчеркнул, что канадцы "невероятно гордятся тем, что они канадцы. Одним из самых легких способов определения себя является то, что мы не американцы".

Напомним, лидеры Канады отреагировали на высказывания Трампа по поводу присоединения страны к США.

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