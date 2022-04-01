"Естественно, президенту доложили": Песков сообщил, что Путин проинформирован о событиях в Белгороде

В Курской области из-за событий в Белгороде силовиков перевели в режим повышенной готовности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о событиях в Белгороде, где вспыхнула нефтебаза.
Об этом Песков рассказал на брифинге 1 апреля, пишет пропагандистское издание "Интерфакс".
"Относительно Белгорода, естественно, президенту доложили", — сказал пресс-секретарь Путина.
По просьбе журналистов дать оценку происходящему на нефтебазе, Песков сказал: "Не нам в администрации президента давать какие-то оценки. Это должны делать профессионалы. Преимущество в воздухе в ходе операции (ред. — войны в Украине) является абсолютным фактом, это действительно так. А что касается случившегося, то оценки все же должны давать не мы, а наши силовые ведомства".
Напомним, пожар на нефтебазе в Белгороде начался ранним утром 1 апреля. Там горят восемь резервуаров с топливом. В Курской области из-за событий в Белгороде силовиков перевели в режим повышенной готовности. Губернатор Белгородской области заявил, что пожар произошел из-за авиаудара, нанесенного украинскими военными вертолетами. В соцсетях распространяется видео, где видны два неустановленных вертолета, пролетающих на низкой высоте в районе пожара.
В то же время в Минобороны Украины, комментируя возможную причастность ВСУ к пожару в Белгороде, заявили, что Украина защищается от российской агрессии на своей территории и не должна нести ответственность за происходящие на территории РФ события.
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