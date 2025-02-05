Турция испытала ракету, которая может поражать цели в Крыму: видео

Ракете удалось преодолеть 500 км и поразить цель малого размера в акватории Черного моря.

Турецкая армия провела успешные испытания дальнобойной баллистической ракеты Tayfun. Запуск производился с передвижной установки в аэропорту Ризе-Артвин на побережье Черного моря.

Видео опубликовала турецкая государственная оборонная компания Roketsan в сети X.

Ракете удалось преодолеть 500 км и поразить цель малого размера в акватории Черного моря. При этом в целях безопасности турецкие власти останавливали воздушное и морское движение в радиусе 700 км.

Минимальная дальность полета этой ракеты составляет 280 км. Этого достаточно, чтобы достичь берегов Крыма: от Турции до полуострова около 270 км через море по прямой.

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В то же время, Roketsan работает над модификацией ракеты, чтобы достичь максимальной дальности полета 1000 км.

Ракета Tayfun имеет длину 6500 м и вес 2300 кг. Она оснащена передовой системой наведения, обеспечивающей высокую точность, она может поражать цели даже при помехах, созданных средствами радиоэлектронной борьбы, или сбоях в работе GPS.

Также ракета способна развивать гиперзвуковую скорость, позволяющую ей уклоняться от сложных средств противовоздушной обороны.

Напомним, во время визита в Турцию временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа предложил Реджепу Эрдогану разместить в стране турецкие военные базы.

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