Туреччина випробувала ракету, яка може вражати цілі в Криму: відео

Ракеті вдалося подолати 500 км і вразити ціль малого розміру в акваторії Чорного моря.

Турецька армія провела успішні випробування далекобійної балістичної ракети Tayfun. Запуск відбувався з пересувної установки в аеропорту Різе-Артвін на узбережжі Чорного моря.

Відео опублікувала турецька державна оборонна компанія Roketsan у мережі Х.

Ракеті вдалося подолати 500 км і вразити ціль малого розміру в акваторії Чорного моря. При цьому з метою безпеки турецька влада зупиняла повітряний і морський рух у радіусі 700 км.

Мінімальна дальність польоту цієї ракети складає 280 км. Цього достатньо, щоб досягти берегів Криму: від Туреччини до півострова близько 270 км через море по прямій.

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Водночас Roketsan працює над модифікацією ракети, щоб досягти максимальної дальності польоту 1000 км.

Ракета Tayfun має довжину 6500 м та вагу 2300 кг. Вона оснащена передовою системою наведення, що забезпечує високу точність, вона може вражати цілі навіть за умов перешкод, створених засобами радіоелектронної боротьби, або збоїв у роботі GPS.

Також ракета здатна розвивати гіперзвукову швидкість, що дозволяє їй ухилятися від складних засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, під час візиту до Туреччини тимчасовий президент Сирії Ахмед аль-Шараа запропонував Реджепу Ердогану розмістити в країні турецькі військові бази.

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