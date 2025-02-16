У США нет сил противостоять союзу Китая и РФ — дипломат

У Соединенных Штатов пока нет сил, чтобы противостоять союзу России и Китая.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал дипломат Роман Бессмертный.

Он заявил, что новая "Ялта" пока невозможна принципиально, поскольку в сложившейся ситуации там будут двое против одного.

"То, что пытались сделать в 2021 году, вернуть это в рамки Совета Безопасности, невозможно, потому что там тоже выходит три против двух. И это в Москве прекрасно понимают и поэтому добиться они абсолютно ничего в этом отношении не смогут. Безусловно, речь идет сегодня о том, чтобы наедине расписать мир. Возможен ли такой вариант? Нет. Он невозможен, потому что нужно четко понимать, что даже при личных мотивах и желании Дональда Трампа он погряз сегодня в понимании того, что он не способен сам справиться с угрозами, которые сегодня предстали перед США", — пояснил Бессмертный.

Дипломат заявил, что в настоящее время Соединенные Штаты находятся в таком положении, что не могут противостоять силе союза России и Китаю.

"И потому визг Дональда Трампа относительно того, чтобы Европа довооружалась, исходит не из того, что Америка так крепка, как никогда, а из того, что она не способна противостоять сегодня Китаю и России. А не дай Бог, Китай и Россия вместе, — то здесь ужас полный. Я это говорю потому, что мне приходится читать закрытые брифинги в Пентагоне, докладные записки Пентагона. И там абсолютно четко указано: нет сегодня потенциала у США противостоять суммарной силе Китая и России вместе", — добавил он.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились о переговорах по завершению войны в Украине.

Мы ранее информировали, что Китай приветствует, что президент США Дональд Трамп и диктатор Путин поговорили о прекращении войны в Украине.

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