США не мають сил протистояти союзу Китаю та РФ — дипломат

У Сполучених Штатів наразі немає сил, щоб протистояти союзу Росії та Китаю.

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат Роман Безсмертний.

Він заявив, що нова "Ялта" наразі неможлива принципово, оскільки в існуючій ситуацію там будуть двоє проти одного.

Те, що намагалися зробити у 2021 році, повернути це в рамки Ради Безпеки, — неможливо, тому що там теж виходить три проти двох. І це в Москві прекрасно розуміють і тому досягнути вони абсолютно нічого в цьому відношенні не зможуть. Безумовно, мова йде сьогодні про те, щоб наодинці розписати світ. Чи можливий такий варіант? Ні. Він неможливий, бо треба чітко розуміти, що навіть при особистих мотивах і бажанні Дональда Трампа він загруз сьогодні в розумінні того, що він не здатен сам впоратися з загрозами, які сьогодні постали перед США", - пояснив Безсмертний.

Дипломат заявив, що наразі Сполучені Штати перебувають у такому становищі, що не здатні протистояти силі союзу Росії та Китаю.

"І тому вереск Дональда Трампа щодо того, щоб Європа доозброювалася, виходить не з того, що Америка така міцна, як ніколи, а з того, що вона не здатна протистояти сьогодні Китаю і Росії. А не дай Боже, Китай і Росія разом, — то тут швах повний. Я це кажу через те, що мені доводиться читати закриті брифінги в Пентагоні, доповідні записки Пентагону. І там абсолютно чітко вказано: немає сьогодні потенціалу у США протистояти сумарній силі Китаю і Росії разом", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Трамп і Путін домовилися про переговори щодо завершення війни в Україні.

Ми раніше інформували, що Китай вітає те, що президент США Дональд Трамп і диктатор Путін поговорили про припинення війни в Україні.

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