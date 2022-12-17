У Зеленского рассказали, почему на самом деле Путин лично едет к Лукашенко

Подоляк рассказал, почему Путин лично едет в Беларусь, а не приглашает Лукашенко в Россию.

Российский диктатор Владимир Путин поедет в Минск на встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы заставить его выполнить договоренности "союзного государства".

Об этом 17 декабря рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Подоляк объяснил, почему Путин решил посетить Лукашенко лично.

"Во-первых, потому что статус Путина сегодня – это не статус Путина вчерашнего дня. Это человек, который должен ходить и просить, чтобы что-то получить", – говорит Подоляк.

По его словам, сейчас Путин самостоятельно ездит на мероприятия ОДКБ, где просит армян не выходить из организации и отправляет своих чиновников в Иран просить оружие.

"Путин сегодня не в той ипостаси, чтобы диктовать кому-то условия. Да, он еще ведет войну, он хочет ее закончить на своих условиях. Безусловно, потому что человек слаб с интеллектуальной точки зрения и не понимает, в каком состоянии он находится. Он оторван от реальности как таковой", — убежден Подоляк.

В то же время Беларусь пока еще имеет определенную самостоятельность, а Лукашенко является ее "политическим лидером". Поэтому Путину приходится к нему ехать и просить выполнить "союзнические договоренности".

"Если Россия уже погибает в полном объеме, то желательно было, чтобы и "союзное государство" Беларусь также погибла в этой войне в политическом плане", — так считает Путин, предполагает Подоляк.

Путин стремится заставить Беларусь поддержать наступление на Украину в любом виде: информационные компании, тренировочные мероприятия или даже сухопутное вторжение. Однако сам Подоляк сомневается, что Беларусь отважится наступать снова.

Напомним, Центр национального сопротивления узнал, что Россия пытается получить контроль над белорусским оборонно-промышленным комплексом для дальнейшей агрессии против Украины.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин заявил, что украинцы оказались крепче, чем ему рассказывали.

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