Теракт в "Крокус Сити": ВВС узнало судьбу части нападавших

В распоряжении журналистов оказались документы двух человек, предположительно причастных к теракту в подмосковном Красногорске. Один из них был убит, а второй задержан во время операции в Брянской области. Еще одного нападавшего силовики ликвидировали в зрительном зале "Крокус Сити Холл".

Об этом сообщила Русская служба BBC.

Издание ссылается на информацию, полученную от анонимного источника, знакомого с ходом операции по поиску террористов. Он утверждает, что в Брянской области силовики остановили автомобиль Renault белого цвета, в котором ехали два предполагаемых участника нападения. Видео допроса одного из них сегодня распространили российские силовики.

Второй человек, который был убит при задержании, оказался 30-летним гражданином Таджикистана.

"Нам известно имя этого человека, но мы его не публикуем до тех пор, пока у нас не будет уверенности, что его семья знает о его гибели", – говорится в сообщении.

Об убитом известно, что паспорт ему выдали в управлении МВД города Вахдат, который находится в недалеко от столицы Таджикистана Душанбе. Этот человек в прошлом имел проблемы с законом в России. Шесть лет назад городской суд Подольска оштрафовал его за нарушение миграционных правил и обязал покинуть территорию РФ.

Задержанный подозреваемый тоже является гражданином Таджикистана. Согласно копии его паспорта, с которой ознакомились журналисты, Шамсидин Фаридуни родился 17 сентября 1998 года, а свой действующий паспорт получил в Таджикистане в 2021 году.

Напомним, по информации западных СМИ за терактом в "Крокус Сити" стоит ИГИЛ-К. Россия считается заклятым врагом организации со времен войны в Чечне, а также из-за действий в Сирии.

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