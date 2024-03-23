Теракт у "Крокус Сіті": BBC дізналося про долю частини нападників

У розпорядженні журналістів опинилися документи двох осіб, які, ймовірно, причетні до теракту в підмосковному Красногорську. Один із них був убитий, а другий затриманий під час операції у Брянській області. Ще одного нападника силовики ліквідували у залі для глядачів "Крокус Сіті Холл".

Про це повідомила Російська служба ВВС.

Видання посилається на інформацію, отриману від анонімного джерела, знайомого з перебігом операції з пошуку терористів. Він стверджує, що в Брянській області силовики зупинили автомобіль Renault білого кольору, в якому їхали два ймовірні учасники нападу. Відео допиту одного із них сьогодні поширили російські силовики.

Друга людина, яка була вбита під час затримання, виявилася 30-річним громадянином Таджикистану.

"Нам відомо ім'я цієї людини, але ми її не публікуємо доти, доки у нас не буде впевненості, що її сім'я знає про її загибель", – йдеться у повідомленні.

Про вбитого відомо, що паспорт йому видали в управлінні МВС міста Вахдат, яке знаходиться поблизу від столиці Таджикистану Душанбе. Ця людина в минулому мала проблеми із законом у Росії. Шість років тому міський суд Подільська оштрафував його за порушення міграційних правил та зобов'язав залишити територію РФ.

Затриманий підозрюваний також є громадянином Таджикистану. Згідно з копією його паспорта, з якою ознайомилися журналісти, Шамсідін Фарідуні народився 17 вересня 1998 року, а свій чинний паспорт отримав у Таджикистані 2021 року.

Нагадаємо, за інформацією західних ЗМІ за терактом у "Крокус Сіті" стоїть ІДІЛ-К. Росія вважається заклятим ворогом організації з часів війни у Чечні, а також через дії в Сирії.

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