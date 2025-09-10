"Украина готова помочь": Зеленский обратился к Польше после атаки РФ

Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением по поводу российской атаки на Польшу. Да, он предложил предоставить данные по удару и помочь стране построить надлежащую систему оповещения и защиты.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина готова предоставить Польше имеющиеся необходимые данные по этому российскому удару. Украина готова помочь Польше построить надлежащую систему оповещения и защиты от российских вызовов. Очевидно, что российская агрессия представляет угрозу каждой независимой нации в нашем регионе», — подчеркнул он.

Реклама

Зеленский заверил: только совместные и скоординированные действия могут обеспечить надежную безопасность.

Как добавил глава Украины, важен прецедент применения боевой авиации нескольких европейских стран одновременно для сбивания российских средств поражения и защиты жизней людей. Глава государства подчеркнул, что Украина давно предлагает партнерам создать общую систему противовоздушной защиты и обеспечивать гарантированное сбивание «Шахедов», других дронов и ракет благодаря объединенной силе нашей боевой авиации и ПВО.

«Вместе европейцы всегда сильнее. Россия должна почувствовать, что ответом на этот экскалационный шаг, и тем более на попытку унижения одной из ключевых европейских стран, будет четкий и сильный ответ всех партнеров», — заключил президент Украины.

Ранее Зеленский заявил, что российские «Шахеды», порешившие воздушное пространство Польши 10 сентября, очередной прецедент, когда РФ испытывает пределы возможного. Так, по меньшей мере, 8 ударных дронов были нацелены в направлении Польши. Если не будет реакции — государство-агрессор будет продолжать.

Реклама

По убеждению украинского лидера, теперь все зависит от скоординированности и силы ответных действий. Россияне должны почувствовать последствия и понять, что войну нельзя расширять — ее придется заканчивать.

«Слишком долго уже идет санкционная пауза. Откладывание ограничений по России и ее сообщникам означает лишь увеличение жестокости ударов. Нужно достаточно оружия, чтобы сдержать Россию. Нужен сильный ответ, и это может быть только общий ответ всех партнеров: Украины, Польши, всех европейцев, Соединенных Штатов», — заключил украинский лидер.