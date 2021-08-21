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Украинский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана

Украинский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана

MIL.IN.UA

Ил-76МД находится на аэродроме Исламабад.

Сегодня, 21 августа, из аэропорта Кабул (Афганистан) вылетел украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД. Он эвакуировал людей.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По состоянию на 10.00 21 августа Ил-76МД Воздушных Сил находится на аэродроме Исламабад (Пакистан).

"Количество эвакуированных граждан и время возвращении в Украину уточняется", — говорится в сообщении.

Самолет Воздушных сил ВС Украины находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти "Талибана".

Ранее стало известно, что Украина не может организовать эвакуацию граждан из Афганистана. Дипломаты сталкиваются с трудностями.

Напомним

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