Украинский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана

Ил-76МД находится на аэродроме Исламабад.

Сегодня, 21 августа, из аэропорта Кабул (Афганистан) вылетел украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД. Он эвакуировал людей.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По состоянию на 10.00 21 августа Ил-76МД Воздушных Сил находится на аэродроме Исламабад (Пакистан).

"Количество эвакуированных граждан и время возвращении в Украину уточняется", — говорится в сообщении.

Самолет Воздушных сил ВС Украины находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти "Талибана".

Ранее стало известно, что Украина не может организовать эвакуацию граждан из Афганистана. Дипломаты сталкиваются с трудностями.

Напомним

Ажиотаж на аэродроме Кабула не утихает. В свою очередь талибы не пускают в аэропорт афганцев — даже если те имеют разрешение на вылет.

В свою очередь талибы не пускают в аэропорт афганцев — даже если те имеют разрешение на вылет. По последним данным, 12 человек погибли в аэропорту Кабула от пуль и давки. В то же время президент США заявил, что американские военные могут задержаться и после 31 августа, чтобы помочь эвакуировать десятки тысяч людей.

в аэропорту Кабула от пуль и давки. В то же время президент США заявил, что американские военные могут задержаться и после 31 августа, чтобы помочь эвакуировать десятки тысяч людей. В НАТО сообщили, что более 18 тыс. человек уже покинули афганский Кабул после захвата власти в стране боевиками "Талибана".

после захвата власти в стране боевиками "Талибана". Сейчас в аэропорту Кабула находятся 6000 человек, которые ждут эвакуации. Среди готовых к ней — граждане США, афганцы, которых может преследовать новая власть , претенденты на получение специальной иммиграционной визы, граждане третьих стран.

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