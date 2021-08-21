Украинский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана

Ил-76МД находится на аэродроме Исламабад.
Сегодня, 21 августа, из аэропорта Кабул (Афганистан) вылетел украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД. Он эвакуировал людей.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
По состоянию на 10.00 21 августа Ил-76МД Воздушных Сил находится на аэродроме Исламабад (Пакистан).
"Количество эвакуированных граждан и время возвращении в Украину уточняется", — говорится в сообщении.
Самолет Воздушных сил ВС Украины находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти "Талибана".
Ранее стало известно, что Украина не может организовать эвакуацию граждан из Афганистана. Дипломаты сталкиваются с трудностями.
Напомним
- Ажиотаж на аэродроме Кабула не утихает. В свою очередь талибы не пускают в аэропорт афганцев — даже если те имеют разрешение на вылет.
- По последним данным, 12 человек погибли в аэропорту Кабула от пуль и давки. В то же время президент США заявил, что американские военные могут задержаться и после 31 августа, чтобы помочь эвакуировать десятки тысяч людей.
- В НАТО сообщили, что более 18 тыс. человек уже покинули афганский Кабул после захвата власти в стране боевиками "Талибана".
- Сейчас в аэропорту Кабула находятся 6000 человек, которые ждут эвакуации. Среди готовых к ней — граждане США, афганцы, которых может преследовать новая власть , претенденты на получение специальной иммиграционной визы, граждане третьих стран.