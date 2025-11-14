Умерла одна из самых старых женщин в мире — фото

Реклама

В Испании умерла одна из самых старых женщин в мире — Анхелина Торрес Вальбона, дожившая до 112 лет и в шутку приписывавшая свое долголетие напиткам.

Она любила повторять, что каждый день выпивала «стакан воды с несколькими каплями лимона и ложечкой сахара» – такой витаминный напиток сопровождал ее на завтрак всю жизнь, пишет Need To Know.

Анхелина была известна своей любовью к долгим прогулкам и дружелюбным характером: она стремилась «дружить со всеми». О ее смерти, наступившей 11 ноября, сообщили члены семьи. К этому моменту женщина была самым старым живым человеком в Испании.

Родившаяся 18 марта в 1913 году в городке Бельвис в Каталонии, она была пятой из семи детей. После смерти отца семья переехала в Барселону, где Анхелина прожила всю дальнейшую жизнь, работала портной и училась в швейной мастерской.

Ее судьба прошла через ключевые события XX века. После завершения Гражданской войны в Испании в 1939 году она вышла замуж за Хосепа Марти и родила дочь Мерсе. Впоследствии стала бабушкой и прабабушкой — у нее трое правнуков: Паула, Марк и Мар Жоана.

Анхелина Торрес / © Jam Press

Анхелина часто вспоминала, что видела, как знаменитый Собор Святого Семейства в Барселоне «вырос камень за камнем», и восхищалась тем, как прекрасен он стал.

По данным LongeviQuest, она стала самой старой женщиной Испании в январе этого года после смерти Марии Браньяс (117 лет) и Пьедад Лорьенте Перес (113 лет). После смерти Анхелины это звание перешло к Карме Ногеру Фальгеру, которой сейчас 111 лет и 81 день.

