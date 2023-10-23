Умерла самая старая собака в мире: сколько ей было лет (фото)

Умерла самая старая собака в мире по кличке Боби.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Он прожил 31 год 165 дней.

Боби умер 21 октября в своем доме в португальской деревне Конкейрос, где прожил всю свою жизнь вместе с семьей Коста.

2 февраля в 2023 году Боби был объявлен самой старой из ныне живущих собак в мире и самой старой собакой за всю историю. Он был зарегистрирован в 1992 году в Servico Medico-Veterinário do Municipio de Leiria (Ветеринарная медицинская служба муниципалитета Лейрии), которая подтвердила дату его рождения. Возраст Боби также был подтвержден SIAC, базой данных домашних животных, авторизованной правительством Португалии и управляемой SNMV (Национальный союз ветеринаров).

Самая старая собака в мире и в истории Боби / Фото: Guinness World Records

Хотя он дожил до того, чтобы стать самой старой проверенной собакой в истории, Боби удалось даже дожить до своего первого дня рождения. Боби родился в помете из четырех щенков, однако, поскольку в семье Леонеля уже было слишком много животных, отец решил их не оставлять.

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"К сожалению, тогда пожилые люди считали нормальным хоронить животных в яме, чтобы они не выжили", — рассказал Леонель.

Родители Леонеля решили забрать щенков во время отсутствия матери, однако случайно оставили Боби. Он был спрятан среди дров, хранящихся во флигеле, где он родился, поэтому родители Леонеля его не заметили.

Когда их родители в конце концов узнали о Боби, было слишком поздно его усыплять, поэтому Боби стал частью семьи.

"Они много кричали и наказывали нас, но оно того стоило и не зря!" – сказал Леонель.

Самая старая собака в мире Боби / Фото: guinnessworldrecords.com

По словам Леонеля, "спокойная, мирная" жизнь Боби способствовала его рекордному возрасту. Кроме того, собака никогда не была прикована цепью или на поводке – она всегда наслаждалась свободным гулянием.

С возрастом Боби стал менее подвижным, поэтому большую часть времени проводил на заднем дворе со своими кошачьими друзьями. Леонель описал Боби как "очень общительного" пса.

Леонель считает, что диета Боби также способствовала его долголетию, поскольку он кушал исключительно человеческую пищу. "То, что мы ели, они тоже ели", – сказал мужчина. Прежде чем подавать еду Боби, Леонель замачивал ее в воде, чтобы удалить приправы.

В прошлом Леонель имел нескольких старых собак: мать Боби, Джира, дожила до 18 лет, а еще одна из его собак, Чикот, умер в 22 года.

У Боби было много поклонников во всем мире – о чем свидетельствуют более 100 человек, пришедших на вечеринку по случаю его 31-го дня рождения.

Напомним, причудливый бык родился с растущими с шеи дополнительными ногами. Эксперты не думали, что он выживет, но Гамбьярра ведет "нормальную жизнь".

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