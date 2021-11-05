"Услышал хруст": британец рассказал, как товарищ откусил ему ухо, после чего от него ушла девушка

"Услышал хруст": британец рассказал, как товарищ откусил ему ухо, после чего от него ушла девушка

Парень остался без части уха из-за девушки, которая в конце концов его и бросила.

Джека Дэниела Джонса из Уэльса заключили в тюрьму на четыре года и десять месяцев за то, что он откусил большую часть уха своего товарища. Ребята поругались из-за девушки, которая в результате покинула потерпевшего.

Об этом пишет Metro.

Прокурор Джейд Туфейл рассказала, как 19-летний Джек Джонс увидел мистера Тайлера Кина у дома своего друга в имении Маэсгейрхен. Джонс был возмущен тем, что мистер Кин пригласил свою бывшую девушку. Между ними возник спор, а затем Джонс внезапно ударил мистера Кина кулаком в челюсть.

После чего Джонс нанес около 20 ударов по голове и телу. Кон пытался защититься, но его попытки были напрасны. Кроме того, во время схватки Джонс укусил правое ухо соперника.

"Мистер Кин услышал хруст и увидел, что что-то выпало изо рта подсудимого на пол. Это что-то оказалось большей частью правого уха мистера Кина", — сказала прокурор.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, но медики заявили, что не могут восстановить ему ухо. О сознав серьезность содеянного Джонс, извинился, умоляя мистера Кина не сообщать об этом в полицию. Он даже предлагал деньги.

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Об инциденте сообщила мама мистера Кина, и Джонс был арестован. Выступая в суде, нападающий признал себя виновным в умышленном ранении и был арестован на четыре года и десять месяцев.

В заявлении о нападении, Кин указал, что почувствовал мучительную боль и не мог спать на правой стороне после нападения. А вот девушка, которая и стала причиной конфликта, покинула Кина, потому что для нее рана была "безобразной". По словам парня, она сказала, что ее родителям "не понравится, если она будет встречаться с кем-то, у кого нет половины уха".

Кин добавил, что теперь он также озабочен, что потенциальные работодатели могут подумать, что он "проблемный", что может привести к проблемам с трудоустройством.

Напомним:

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