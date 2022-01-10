Уже не первый раз: Путин снова забыл имя президента Казахстана

Уже не первый раз: Путин снова забыл имя президента Казахстана

Это уже не в первый раз, когда Путин забыл имя президента Казахстана.

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), забыл имя своего казахского коллеги Касима-Жомарта Токаева.

Казус случился 10 января, видео трансляции было опубликовано на сайте организации. Также запись размещается в телеграмм-каналах.

Президент РФ, комментируя ситуацию в Казахстане с массовыми протестами, назвал президента Республики Казахстан Токаева Кемелом Жомартовичем. Кроме этого, глава Кремля назвал митингующих "боевиками".

"Всем известно, что президент Казахстана Кемель Жомартович Токаев обратился за помощью к членам Организации договора о коллективной безопасности", – заявил Путин.

Оговорку Путина Токаев никак не прокомментировал. На видео видно, что Токаев сделал вид, будто не заметил этого. Он поблагодарил его за отправку "миротворческого контингента" в республику.

Заметим, это не в первый раз, когда российский лидер забывает имя казахского президента. На ежегодной пресс-конференции в декабре Путин, говоря о Токаеве, назвал его просто "новым президентом", но не стал произносить его имя.

Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на сжиженный газ. На фоне протестов в Казахстане Токаев отправил в отставку правительство и занял должность единоличного главы Совбеза, которую до этого занимал экспрезидент Нурсултан Назарбаев.

Как сообщалось, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".

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