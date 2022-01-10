Вже не вперше: Путін знову забув ім'я президента Казахстану

Вже не вперше: Путін знову забув ім'я президента Казахстану

Це вже не вперше, коли Путін забув ім'я президента Казахстану.

Президент Росії Володимир Путін, виступаючи на засіданні Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), забув ім'я свого казахського колеги Касима-Жомарта Токаєва.

Казус трапився 10 січня, відео трансляції опубліковане на сайті організації. Також запис розміщують у телеграм-каналах.

Президент РФ, коментуючи ситуацію в Казахстані з масовими протестами, назвав президента Республіки Казахстану Токаєва Кемелом Жомартовичем. Окрім цього, очільник Кремля назвав мітингувальників "бойовиками".

"Усім відомо, що президент Казахстану Кемель Жомартович Токаєв звернувся за допомогою до членів Організації договору про колективну безпеку", – заявив Путін.

Обмовку Путіна Токаєв ніяк не прокоментував. На відео видно, що Токаєв удав, ніби не помітив цього. Він подякував йому за відправку "миротворчого контингенту" до республіки.

Зауважимо, це не вперше, коли російський лідер забуває ім'я казахського президента. На щорічній пресконференції у грудні Путін, говорячи про Токаєва, назвав його просто "новим президентом", але не став вимовляти його ім'я.

Нагадаємо, декілька днів поспіль у Казахстані тривають протести через ціну на скраплений газ. На тлі протестів у Казахстані Токаєв відправив у відставку уряд і зайняв посаду одноосібного голови Ради безпеки, яку до цього обіймав експрезидент Нурсултан Назарбаєв.

Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасться, того буде знищено".

Читайте також: