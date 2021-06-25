Уже пообедала с родителями в ресторане: адвокат Софии Сапеги рассказал, как девушка выходит домашний арест

По его словам, хотя и с рядом ограничений, но девушка "живет в нормальных условиях".
Адвокат девушки белорусского оппозиционера Романа Протасевича Софии Сапеги подтвердил информацию о том, что ее перевели под домашний арест. Девушка уже успела пообедать с родителями.
Об этом адвокат Сапеги Антон Гашинский рассказал в эфире российского телеканала "Дождь" 25 июня.
"На нее наложен ряд ограничений, но при этом она живет в нормальных условиях. В условиях квартиры. У нее есть возможность встречаться с родителями и не только", — сказал Гашинский.
По его словам, София Сапега накануне встретилась с родителями и пообедала с ними в ресторане.
По мнению адвоката, перевод девушки из СИЗО под домашний арест связано со встречей Владимира Путина и Александра Лукашенко. Он также надеется, что вскоре Сапегу вернут на родину, в Россию.
"Благодаря этому и дальнейшая судьба Софии будет определенной и позитивной. Думаю, она будет дома", — отметил он.
Напомним:
- В Минске посадили самолет Афины-Вильнюс компании Ryanair, на борту которого находился оппозиционный беларусский журналист и блогер Роман Протасевич. Оппозиционера сразу же задержали.
- Пассажиры рассказали о реакции парня на посадку в Минске. По словам очевидцев, узнав о посадке в Минске Протасевич запаниковал. Вероятно, в разговоре с бортпроводником рейса он просил не приземляться в Минске. Протасевич сказал бортпроводнику: "Не делайте этого, они убьют меня. Я беженец".
- Девушку Протасевича Софию Сапегу задержали вместе с ним и поместили в изолятор временного содержания.
- Впоследствии стало известно, что ее арестовали на два месяца . Затем беларусские силовики записали видео, где Сапега рассказала, что является редактором Telegram-канала, который публикует личную информацию о беларусских правоохранителей.
- Мать девушки обратилась за помощью к Путину, ведь София — гражданка РФ.