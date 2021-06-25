Уже пообедала с родителями в ресторане: адвокат Софии Сапеги рассказал, как девушка выходит домашний арест

Уже пообедала с родителями в ресторане: адвокат Софии Сапеги рассказал, как девушка выходит домашний арест

По его словам, хотя и с рядом ограничений, но девушка "живет в нормальных условиях".

Адвокат девушки белорусского оппозиционера Романа Протасевича Софии Сапеги подтвердил информацию о том, что ее перевели под домашний арест. Девушка уже успела пообедать с родителями.

Об этом адвокат Сапеги Антон Гашинский рассказал в эфире российского телеканала "Дождь" 25 июня.

"На нее наложен ряд ограничений, но при этом она живет в нормальных условиях. В условиях квартиры. У нее есть возможность встречаться с родителями и не только", — сказал Гашинский.

По его словам, София Сапега накануне встретилась с родителями и пообедала с ними в ресторане.

По мнению адвоката, перевод девушки из СИЗО под домашний арест связано со встречей Владимира Путина и Александра Лукашенко. Он также надеется, что вскоре Сапегу вернут на родину, в Россию.

"Благодаря этому и дальнейшая судьба Софии будет определенной и позитивной. Думаю, она будет дома", — отметил он.

Напомним:

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