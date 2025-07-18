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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1469
Время на прочтение
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В 12 супермаркетах обнаружили бананы с наркотиками

В Данию в супермаркеты завезли бананы с кокаином. Полиция выясняет, как наркотики туда попали.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В 12 датских супермаркетах обнаружили бананы с наркотиками

В 12 датских супермаркетах обнаружили бананы с наркотиками / © Associated Press

Кокаин обнаружен среди бананов в двенадцати продовольственных магазинах Дании.

Об этом сообщает Аgenzianova.

Неожиданные находки в сети магазинов Coop в нескольких населенных пунктах были обнаружены на острове Шьеллан.

По данным полиции, были изъяты большие объемы кокаина, однако точное количество изъятых килограммов не разглашается, потому что расследование продолжается.

К расследованию также подключена европейская полицейская организация Europol.

Также известно, что был арестован сотрудник Coop, в багажнике авто которого полицейские обнаружили килограмм кокаина. Но пока неизвестно, связана ли эта находка с кокаином в супермаркетах.

Напомним, польская пограничная служба изъяла 44 литра жидкого кокаина стоимостью около 7,5 млн злотых (1,85 млн долларов США), спрятанного в коробках с вином.

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Дата публикации
Количество просмотров
1469
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