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В 12 супермаркетах обнаружили бананы с наркотиками
В Данию в супермаркеты завезли бананы с кокаином. Полиция выясняет, как наркотики туда попали.
Кокаин обнаружен среди бананов в двенадцати продовольственных магазинах Дании.
Об этом сообщает Аgenzianova.
Неожиданные находки в сети магазинов Coop в нескольких населенных пунктах были обнаружены на острове Шьеллан.
По данным полиции, были изъяты большие объемы кокаина, однако точное количество изъятых килограммов не разглашается, потому что расследование продолжается.
К расследованию также подключена европейская полицейская организация Europol.
Также известно, что был арестован сотрудник Coop, в багажнике авто которого полицейские обнаружили килограмм кокаина. Но пока неизвестно, связана ли эта находка с кокаином в супермаркетах.
Напомним, польская пограничная служба изъяла 44 литра жидкого кокаина стоимостью около 7,5 млн злотых (1,85 млн долларов США), спрятанного в коробках с вином.