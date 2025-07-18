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У 12 супермаркетах виявили банани з наркотиками
У Данії до супермаркетів завезли банани з кокаїном. Наразі поліція з’ясовує, як наркотики туди потрапили.
Кокаїн виявлено серед бананів у дванадцяти продовольчих магазинах Данії.
Про це повідомляє Аgenzianova.
Несподівані знахідки в мережі магазинів Coop у кількох населених пунктах було виявлено на острові Шьеллан.
За даними поліції, було вилучено великі об’єми кокаїну, однак точну кількість вилучених кілограмів не розголошують, бо розслідування триває.
До розслідування також долучена європейська поліцейська організація Europol.
Також відомо, що було заарештовано співробітника Coop, у багажнику авто якого поліцейські виявили кілограм кокаїну. Але наразі невідомо, чи повʼязана ця знахідка з кокаїном у супермаркетах.
Нагадаємо, польська прикордонна служба вилучила 44 літри рідкого кокаїну вартістю близько 7,5 млн злотих (1,85 млн доларів США), який був захований у коробках з вином.