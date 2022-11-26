В Австралии огромный питон укусил 5-летнего мальчика и потащил его в бассейн

В Австралии питон укусил, сжал и потащил в бассейн пятилетнего мальчика. Размер рептилии был втрое больше малыша.

Питон, длиной 3 метра, напал на 5-летнего мальчика, укусил его, обвился вокруг тела и потащил в бассейн. От гибели ребенка спасли его дедушка и отец.

Об этом пишет New York Post.

5-летний Блейк играл во дворе своего дома. Когда он проходил мимо бассейна, из кустов выполз огромный питон, укусил мальчика за ногу, обвился вокруг нее и потащил мальчика в воду.

"Все произошло очень быстро. Я увидел, как питон выскользнул из кустов, напал на сына и потащил его в бассейн", — рассказал Бен Блейк, отец мальчика.

Рядом с бассейном в этот момент находился дедушка. Он сразу же бросился в бассейн и вытащил мальчика.

"Тогда я не думал о своей безопасности, нужно было спасать внука", — говорит Аллан Блейк.

После этого к мальчику подбежал отец, который схватил питона и начал его душить.

"Мы промыли рану, ведь питон сильно укусил его, смыли кровь и сказали сыну, что он не умрет, ведь это не ядовитая змея. Ведь сразу же обрадовался и успокоился", — говорит Бен.

По словам отца мальчика, за всю свою жизнь он уже встречал около 10 змей во дворе своего дома. И вообще питоны являются обычным явлением в их городе.

Напомним, мужчина из австрийского города Грац стал жертвой нападения питона в собственном туалете.

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