В Беларуси признали экстремистским издание "Наша Ніва"

В Беларуси признали экстремистским издание "Наша Ніва"

Решение было принято судом 23 ноября.

В Беларуси признали "экстремистскими" Telegram-канал и социальные сети издания "Наша Ніва".

Об этом пишет Радио Свобода.

Решение принял суд 23 ноября, когда старейшему белорусскому изданию исполнилось 115 лет. Кроме того, предусматривается лишение свободы на срок до семи лет опубликующим или переполнившим материалы "Нашей Нивы".

Также читайте В Беларуси любителей песен Цоя официально признали экстремистами

К слову, в Беларуси заблокировали интернет-газету в июле, а также арестовала ее главного редактора Ягора Марциновича и журналиста Андрея Скурко. Оба находятся под стражей.

Следует отметить, что белорусское МВД предлагает установить административную ответственность за подписку на экстремистские интернет-ресурсы. Начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Андрей Паршин заявил, что "необходимо установить безусловную административную ответственность за подписку на интернет-ресурсы, чьи материалы признаны экстремистскими".

Как сообщалось, в августе в Беларуси портал Tut.By, а также запущенный командой медиаресурс Zerkalo.io признали "экстремистскими". Решение было принято минским Центральным судом. Суд рассматривал иск белорусского Министерства внутренних дел.

Читайте также: