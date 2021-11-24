У Білорусі визнали екстремістським видання "Наша Ніва"

Рішення ухвалилив суд 23 листопада.

У Білорусі визнали "екстремістськими" Telegram-канал та соціальні мережі видання "Наша Ніва".

Про це пише Радіо Свобода.

Рішення ухвалилив суд 23 листопада, коли найстарішому білоруському виданню виповнилося 115 років. Крім того, передбачається позбавлення волі на термін до семи років тим, хто опублікує чи переповнить матеріали "Нашої Ниви".

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До слова, у Білорусі заблокували інтернет-газету в липні, а також заарештувала її головного редактора Ягора Марциновича та журналіста Андрія Скурка. Обидва перебувають під вартою.

Слід зауважити, бо білоруське МВС пропонує встановити адміністративну відповідальність за підписку на екстремістські інтернет-ресурси. Начальник Головного управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією МВС Андрій Паршин заявив, що "необхідно встановити безумовну адміністративну відповідальність за підписку на інтернет-ресурси, чиї матеріали визнані екстремістськими".

Як повідомлялося, у серпні у Білорусі портал Tut.By, а також запущений командою медіаресурс Zerkalo.io визнали "екстремістськими". Рішення ухвалив мінський Центральний суд. Зазначається, що суд розглядав позов білоруського Міністерства внутрішніх справ.

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