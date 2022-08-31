В Белгородской области России раздаются взрывы

В Белгородской области России прогремели несколько взрывов.
Очевидцы рассказывают о столбе дыма в районе Яковлева.
Об этом местные сообщают в Telegram каналах.
Ранее губернатор области Вячеслав Гладков также сообщил о нескольких взрывах и работе ПВО. По его данным, разрушений и пострадавших нет.
Напомним, министр по вооруженным силам Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина "совершенно легитимно" может атаковать объекты в России.
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