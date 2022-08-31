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В Белгородской области России раздаются взрывы

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В Белгородской области России раздаются взрывы

Иллюстративное фото / Фото: Associated Press

В Белгородской области России прогремели несколько взрывов.

Очевидцы рассказывают о столбе дыма в районе Яковлева.

Об этом местные сообщают в Telegram каналах.

Ранее губернатор области Вячеслав Гладков также сообщил о нескольких взрывах и работе ПВО. По его данным, разрушений и пострадавших нет.

Напомним, министр по вооруженным силам Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина "совершенно легитимно" может атаковать объекты в России.

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