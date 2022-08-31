У Бєлгородській області Росії лунають вибухи

У Бєлгородській області Росії пролунали кілька вибухів.

Очевидці розповідають про стовп диму в районі Яковлєво.

Про це повідомляють місцеві у Telegram-каналах.

Раніше губернатор області В’ячеслав Гладков також повідомив про кілька вибухів і роботу ППО. За його даними, руйнувань та постраждалих немає.

Нагадаємо, міністр з питань збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що Україна "цілком легітимно" може атакувати об'єкти в Росії.

Читайте також: