У Бєлгородській області Росії лунають вибухи

У Бєлгородській області Росії пролунали кілька вибухів.
Очевидці розповідають про стовп диму в районі Яковлєво.
Про це повідомляють місцеві у Telegram-каналах.
Раніше губернатор області В’ячеслав Гладков також повідомив про кілька вибухів і роботу ППО. За його даними, руйнувань та постраждалих немає.
Нагадаємо, міністр з питань збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що Україна "цілком легітимно" може атакувати об'єкти в Росії.
Читайте також:
- "Бавовна" в Бєлгороді: в місті чути вибухи
- У Бєлгороді повідомляють про "бавовну": на залізничному вокзалі величезні черги, щоб виїхати з міста
- У Бєлгородській області знову "бавовна": там заявили про "ефект лінзи" на складах з боєприпасами