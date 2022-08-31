"Бавовна" в Бєлгороді: в місті чути вибухи

Подейкують, що ракета, яка летіла на Харків, не долетіла до місця призначення.
У соціальних мережах з’явилися повідомлення про вибухи в російському Бєлгороді.
«Отримайте і розпишіться», "Белгород! Все в подвал! " - коментують ці вибухи жителі Харкова, який нещадно обстрілюють.
Є інформація, що нібито мінімум дві ракети, яка летіли на Харків, не долетіли до місця призначення і впала у Бєлгороді.
Нагадаємо, у Бєлгородській області РФ ввечері 18 серпня сталась пожежа на російських складах боєприпасів. Це відбулось поблизу російського села Тімоново у Бєлгородській області. Місцева влада підтвердила те, що там вибухають склади з боєприпасами.
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