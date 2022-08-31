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"Хлопок" в Белгороде: в городе слышны взрывы

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"Хлопок" в Белгороде: в городе слышны взрывы

Фото: скриншот с видео

Поговаривают, что ракета, которая летела в Харьков, не долетела до места назначения.

В социальных сетях появились сообщения о взрывах в русском Белгороде.

«Получите и распишитесь», "Белгород! Все в подвал!" – комментируют эти взрывы жители Харькова, который беспощадно обстреливают.

Есть информация, что якобы минимум две ракеты, летевшие на Харьков, не долетели до места назначения и упали в Белгороде.

Напомним, в Белгородской области РФ вечером 18 августа произошел пожар на российских складах боеприпасов. Это произошло вблизи российского села Тимоново в Белгородской области. Местные власти подтвердили, что там взрываются склады с боеприпасами.

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