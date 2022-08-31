"Прилет" в Харькове: начался пожар, есть пострадавшие

"Прилет" случился в Киевском районе, в центре города
Об этом пишет мер города Харькова Игорь Терехов в сообщении в Telegram-канале.
"Прямое попадание в жилой дом. Пожар. Есть информация о пострадавших", - написал он.
Напомним, россияне из артиллерии вечером снова обстреляли Харьков, в многоэтажке вспыхнул пожар.
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