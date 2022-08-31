"Приліт" у Харкові: почалася пожежа, є постраждалі

"Приліт" стався у Київському районі, у центрі міста.

Про це пише мер міста Харкова Ігор Терехов у повідомленні в Telegram-каналі.

"Пряме потрапляння до житлового будинку. Пожежа. Є інформація про постраждалих", — написав він.

Нагадаємо, росіяни з артилерії ввечері знову обстріляли Харків , у багатоповерхівці спалахнула пожежа.

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