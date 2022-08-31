Стало відомо, скільки людей постраждало після "прильоту" у Харкові

Ворог знову обстріляв Харків
Попередньо дві людини постраждали внаслідок обстрілу Київського району Харкова.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, Росія вранці 30 серпня обстріляла центральну частину Харкова з артилерії. За попередньою інформацією, зафіксовано вісім прильотів. Є загиблі та постраждалі.
Внаслідок ранкового обстрілу окупантами Харкова кількість поранених зросла до 11. Жертвами ворожої атаки стали четверо людей.
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