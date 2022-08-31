Стало відомо, скільки людей постраждало після "прильоту" у Харкові

Попередньо дві людини постраждали внаслідок обстрілу Київського району Харкова.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, Росія вранці 30 серпня обстріляла центральну частину Харкова з артилерії. За попередньою інформацією, зафіксовано вісім прильотів. Є загиблі та постраждалі.

Внаслідок ранкового обстрілу окупантами Харкова кількість поранених зросла до 11. Жертвами ворожої атаки стали четверо людей.

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