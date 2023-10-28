В британской разведке оценили потери россиян под Авдеевкой

Ожесточенные бои не утихают под Авдеевкой. Там Россия могла понести одни из самых больших потерь за весь 2023 год.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

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Специалисты отмечают, что в районе Авдеевки россияне задействовали до 8 бригад. Вероятно, эти подразделения понесли одни из самых худших потерь, которые фиксировались в армии РФ за 2023 год.

Отмечается, что российские "военкоры" жестко критикуют тактику ведения боевых действий, которую предлагает командование. Более того, оно требует результатов, но войска не могут их обеспечить.

"Характер сделки свидетельствует о том, что ключевые военно-политические вызовы для России остаются такими же, как в течение практически всей этой войны. Политические лидеры требуют захватить больше территорий, но военные не могут обеспечить эффективную наступательную операцию на оперативном уровне", – подытожили в разведке. Великобритании.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров назвал потери российской оккупационной армии возле Авдеевки Донецкая область. Во время разговора с министром обороны США Ллойдом Остином он констатировал: по состоянию на 28 октября – около 4 тысяч солдат.

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