В Брянской области заявили об атаке на нефтепровод "Дружба"

В Брянской области России утром 10 мая был якобы атакован нефтепровод "Дружба" в 150 км от границы с Украиной.

Об этом сообщил российский Telegram-канал Baza.

Там уточнили, что утром 10 мая под обстрел попал наливной пункт нефтепровода "Дружба" в поселке Свень.

Удары якобы были нанесены по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов. На резервуарах были обнаружены пробоины размером около 10 см. Однако не возникло никаких утечек или пожаров. Также нет никаких пострадавших.

Сейчас специалисты выясняют, какими именно боеприпасами был якобы атакован нефтепровод. Пока известно лишь то, что два удара по резервуарам нанесли около 5:00 и с разницей в 20 минут.

Напомним, в Воронежской области РФ заявили об атаке дронами на полигон в ночь на 10 мая. Там пострадали 14 военных. Еще один БПЛА сбили возле военного аэродрома в регионе.

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