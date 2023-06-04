В Чехии партия бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, известного своими пророссийскими взглядами, ANO ("Акция недовольных граждан"), уверенно лидирует в опросе по выборам в нижнюю палату парламента страны, если бы они состоялись в мае.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании STEM.

Согласно опросу, движение ANO получило бы 33,5% голосов на выборах в Палату представителей Чехии, если бы они состоялись в прошлом месяце.

"Гражданская демократическая партия" (ODS) действующего премьера Чехии Петра Фиалы получила бы 14,6% голосов, а на третьем месте оказались бы "Пираты" с 10,8% поддержки.

Две другие партии действующей правоцентристской коалиции Чехии – TOP 09 и KDU-ČSL – не преодолели бы пятипроцентный барьер.

Напомним, ранее сообщалось, что Карел Ржехка, начальник Генерального штаба Чехии, заявил о вероятности войны между Россией и НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали президент Чехии Петр Павел призвал не отказываться от совместных усилий, направленных над разгромом России в Украине.

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