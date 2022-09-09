В Черном море на дрейфующей мине едва не подорвался корабль ВМС Румынии

В Черном море на дрейфующей мине едва не подорвался корабль Военно-морских сил Румынии.

Корабль не получил повреждений, как и экипаж.

Об этом пишет Reuters.

Инцидент произошел 8 сентября. ВМС узнали о мине и отправили корабль, чтобы его обезвредить. Из-за сильного ветра и волны корабль наткнулся на мину, и она взорвалась.

Напомним, мины в Черном море начали плавать после вторжения войск России в Украину.

С начала войны Турция, Румыния, Болгария и Украина обезвредили 28 мин в западных водах Черного моря.

Накануне стало известно, что в Одесском районе области во время шторма к побережью прибило противокорабельную мину.

Мина у берегов Румынии: водолазы ликвидировали опасное устройство

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